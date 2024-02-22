Китай скуповує російську нафту, поки Індія від неї відмовляється

Китайські переробники збільшили обсяги закупівлі сорту нафти Sokol з Далекого Сходу Росії. Тим часом індійські закупівельники відмовляються від цього сорту через острах санкцій.

Поставки збільшилися в рази

Цього місяця приватні переробники придбали в середньому 168 000 барелів на день нафти марки Sokol. Це втричі перевищує закупівлі за січень, і значно вище за 53 000 барелів, придбаних у 2023 році.

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Тим часом постачання в Індію в лютому склали близько 119 000 барелів на день після паузи в січні та грудні. Китай та Індія стали головними покупцями російської нафти, включаючи марки ESPO та Sokol, після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

! Китайські переробники купили партії нафти Sokol на лютневу поставку зі знижкою близько 50 центів за барель до бенчмарків ICE Brent. Цей сорт тепер привертає деякий інтерес через його знижку порівняно з ESPO, який зазвичай є більш популярним серед закупівельників.

А в Індії спостерігаються перебої у поставках. Майже 15 мільйонів барелів Sokol, призначених для доставки в країну, наразі перебувають на танкерах, які простоюють біля узбережжя Малайзії та Південної Кореї.

Російська промисловість зазнає збитків

Раніше 24 Канал повідомляв, що нафтова промисловість Росії зазнає збитків через атаки українських дронів. Протягом другого тижня лютого обсяги переробки нафти на російських заводах становили 5,16 мільйона барелів щодня, що на 94 тисячі барелів менше, ніж тижнем раніше.

Це пов'язано з тим, що Україна спрямовує удари на російську нафтопереробну галузь, намагаючись ускладнити постачання палива на фронт.

! Українські безпілотники атакували шість нафтопереробних заводів в Росії, що становить близько 18% від загального обсягу переробки нафти країни. З початку атак дронів загальні обсяги переробки нафти в Росії знизилися на майже 380 тисяч барелів на день порівняно з груднем.