"Чорний лебідь" для Росії: як економічні проблеми Китаю вдарять по агресору

Китай переживає економічну кризу. Це може значно вдарити по Росії. Зокрема, у питаннях закупівлі нафти.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. За його словами, Китай уже сповільнює закупівлю російської нафти.

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Крах економіки Китаю

Ігор Ліпсіц, спираючись на матеріали видання Wall Street Journal, зазначив: зростає загроза краху економіки Китаю. Якщо цей сценарій втілиться у реальність, то він значно скоротить закупівлю російської нафти, так само як вже зараз призупиняє співробітництво щодо газу.

Якщо вони скоротять закупівлю, в російській нафтовій промисловості розпочнеться катастрофічна ситуація. Тоді доведеться реально консервувати свердловини. Зараз російська "нефтянка" усіма силами намагається від цього відійти, продає (сировину – 24 Канал) за будь-які гроші,

– відзначив він.

Ігор Ліпсиц про крах економіки Китаю та проблеми Росії на нафтовому ринку: дивитись відео

Якщо не консервувати свердловини, може виникнути природна катастрофа. А видобувати у таких об'ємах і не реалізовувати сировину – немає необхідних сховищ. Тому Росія наразі дуже залежна від Китаю.

"Китай – велика країна. У них ці проблеми теж з'явилися не сьогодні. На балансах китайських банків величезна кількість кредитів, які вони за наказом компартії давали китайським підприємствам для зросту. Днями величезна будівельна компанія подала на банкрутство", – додав економічний експерт.

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