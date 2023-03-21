Росія обігнала Саудівську Аравію

Якщо торік Росія була другим за величиною постачальником сирої нафти в Китай, то цього року агресорка обігнала Саудівську Аравію та стала найбільшим постачальником. Про це свідчать дані китайського уряду.

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Це стало можливим через те, що китайські покупці закупили російську нафту, яка потрапила під санкції Заходу, за зниженою ціною.

Зверніть увагу, відповідно до даних Головного митного управління, надходження з Росії склали 15,68 мільйона тонн у січні – лютому, або 1,94 мільярда барелів щодня. Це на 23,8% більше, ніж торік в цей же час, тобто 1,57 мільярда барелів на день.

Санкції вдарили, а ціна впала

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Захід обмежив ціну на морське перевезення російської нафти. Це, відповідно, обмежило й покупців для поставок, тому країна-агресорка змушена зараз продавати своє чорне золото з великими знижками.

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