Росія обігнала Саудівську Аравію
Якщо торік Росія була другим за величиною постачальником сирої нафти в Китай, то цього року агресорка обігнала Саудівську Аравію та стала найбільшим постачальником. Про це свідчать дані китайського уряду.
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Це стало можливим через те, що китайські покупці закупили російську нафту, яка потрапила під санкції Заходу, за зниженою ціною.
Санкції вдарили, а ціна впала
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Захід обмежив ціну на морське перевезення російської нафти. Це, відповідно, обмежило й покупців для поставок, тому країна-агресорка змушена зараз продавати своє чорне золото з великими знижками.
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- Російська сира нафта ESPO, що надходила в лютому в порти Шаньдуна, Китай, була куплена зі знижкою приблизно в 8 доларів порівняно з еталонною маркою Brent.
- Відтак, у зв’язку зі зростанням внутрішнього попиту на паливо після скасування обмежень, пов’язаних із коронавірусом, державні китайські компанії Sinopec і PetroChina відновили закупівлі російських вантажів марки Urals, якраз перед початком ембарго.
- Крім того, китайські нафтопереробники використовують трейдерів-посередників для доставки та страхування російської сирої нафти, щоб уникнути порушення санкцій Заходу.