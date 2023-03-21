Россия обогнала Саудовскую Аравию

Если в прошлом году Россия была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай, то в этом году агрессор обогнал Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком. Об этом свидетельствуют данные китайского правительства.

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Это стало возможным из-за того, что китайские покупатели закупили попавшую под санкции Запада российскую нефть по сниженной цене.

Обратите внимание. Согласно данным Главного таможенного управления, поступления из России составили 15,68 миллиона тонн в январе–феврале, или 1,94 миллиарда баррелей ежедневно. Это на 23,8% больше, чем в прошлом году в это же время, то есть 1,57 миллиарда баррелей в день.

Санкции ударили, а цена упала

После полномасштабного вторжения России в Украину Запад ограничил цену на морскую перевозку российской нефти. Это соответственно ограничило и покупателей для поставок, поэтому страна-агрессор вынуждена сейчас продавать свое черное золото с большими скидками.

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