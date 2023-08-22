"Черный лебедь" для России: как экономические проблемы Китая ударят по агрессору

Китай переживает экономический кризис. Это может существенно ударить по России. В частности, в вопросах закупки нефти.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц. По его словам, Китай уже замедляет закупку российской нефти.

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Крах экономики Китая

Игорь Липсиц, опираясь на материалы издания Wall Street Journal, отметил, что растет угроза краха экономики Китая. Если этот сценарий перейдет в реальность, то он значительно сократит закупку российской нефти, так же как уже сейчас приостанавливает сотрудничество по газу.

Если они сократят закупку, в российской нефтяной промышленности начнется катастрофическая ситуация. Тогда придется реально консервировать скважины. Сейчас российская "нефтянка" всеми силами пытается от этого отойти, продает (сырье – 24 Канал) за любые деньги,

– отметил он.

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Если не консервировать скважины, может случиться природная катастрофа. А добывать в таких объемах и не реализовывать сырье – нет необходимых хранилищ. Поэтому Россия сейчас очень зависима от Китая.

"Китай – большая страна. У них эти проблемы тоже появились не сегодня. На балансах китайских банков огромное количество кредитов, которые они по приказу компартии давали китайским предприятиям для роста. На днях огромная строительная компания подала на банкротство", – добавил экономический эксперт.

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