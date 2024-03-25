Прем'єр Китаю вважає, що економічні труднощі в країні перебільшені

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, заспокоїв інвесторів, применшивши значення економічних проблем країни. Він пообіцяв збільшити державну підтримку для підштовхування економічного зростання та вирішення ключових ризиків.

Не так страшно, як здається

Лі Цян заявив, що нині є значний простір для розширення макроекономічної політики, з огляду на низьке зростання споживчих цін і невисокий рівень державного боргу.

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Він визнав занепокоєння щодо сектору нерухомості та боргів місцевих урядів, але зазначив, що проблеми не такі серйозні, як вважають. Мовляв, заходи, вжиті для обмеження ризиків, показали позитивний розвиток.

На початку 2024 року економіка Китаю показала солідний старт з ростом експорту, промислового виробництва та інвестицій, що перевищило очікування. Це зменшило терміновість додавання стимулів в короткостроковій перспективі.

Що робитиме Китай

! Економісти кажуть, що для досягнення амбітної цілі економічного зростання близько 5% в цьому році потрібна більша підтримка політики. У довгостроковій перспективі існує низка викликів, зокрема, тривала дефляція, спад у сфері нерухомості та низька впевненість серед закордонних інвесторів.

Лі Цян наголосив на декількох ініціативах, які уряд має намір реалізувати цього року для підвищення внутрішнього споживання.

Серед запланованих заходів:

спрощення доступу до єдиного внутрішнього ринку;

реєстрація мешканців, які переїхали з сільських районів до міст;

ініціатива, що стимулює споживачів і компанії оновлювати застарілі товари та обладнання.

Він також акцентував на тому, що Китай фокусується на розвитку високотехнологічного виробництва та технологій, підкресливши, що нові локомотиви зростання набирають сили, а уділ стратегічно важливих галузей в економіці країни зріс протягом останнього десятиріччя.

! Прем'єр Китаю підтвердив, що держава не зацікавлена у швидкоплинному економічному зростанні, що веде до накопичення довгострокових ризиків.