Не так страшно, как кажется
Ли Цян заявил, что сейчас есть значительное пространство для расширения макроэкономической политики, учитывая низкий рост потребительских цен и невысокий уровень государственного долга.
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Он признал беспокойство относительно сектора недвижимости и долгов местных правительств, но отметил, что проблемы не такие серьезные, как считают. Мол, меры, приняты для ограничения рисков, показали положительное развитие.
В начале 2024 года экономика Китая показала солидный старт с ростом экспорта, промышленного производства и инвестиций, что превысило ожидания. Это уменьшило срочность добавления стимулов в краткосрочной перспективе.
Что будет делать Китай
Ли Цян отметил несколько инициатив, которые правительство намерено реализовать в этом году для повышения внутреннего потребления.
Среди запланированных мероприятий:
- упрощение доступа к единому внутреннему рынку;
- регистрация жителей, которые переехали из сельских районов в города;
- инициатива, стимулирующая потребителей и компании обновлять устаревшие товары и оборудование.
Он также акцентировал на том, что Китай фокусируется на развитии высокотехнологичного производства и технологий, подчеркнув, что новые локомотивы роста набирают силы, а удел стратегически важных отраслей в экономике страны вырос в течение последнего десятилетия.