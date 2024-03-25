Не так страшно, как кажется

Ли Цян заявил, что сейчас есть значительное пространство для расширения макроэкономической политики, учитывая низкий рост потребительских цен и невысокий уровень государственного долга.

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Он признал беспокойство относительно сектора недвижимости и долгов местных правительств, но отметил, что проблемы не такие серьезные, как считают. Мол, меры, приняты для ограничения рисков, показали положительное развитие.

В начале 2024 года экономика Китая показала солидный старт с ростом экспорта, промышленного производства и инвестиций, что превысило ожидания. Это уменьшило срочность добавления стимулов в краткосрочной перспективе.

Интересно! Экономисты говорят, что для достижения амбициозной цели экономического роста около 5% в этом году нужна большая поддержка политики. В долгосрочной перспективе существует ряд вызовов, в частности, длительная дефляция, спад в сфере недвижимости и низкая уверенность среди иностранных инвесторов.

Что будет делать Китай

Ли Цян отметил несколько инициатив, которые правительство намерено реализовать в этом году для повышения внутреннего потребления.

Среди запланированных мероприятий:

упрощение доступа к единому внутреннему рынку;

регистрация жителей, которые переехали из сельских районов в города;

инициатива, стимулирующая потребителей и компании обновлять устаревшие товары и оборудование.

Он также акцентировал на том, что Китай фокусируется на развитии высокотехнологичного производства и технологий, подчеркнув, что новые локомотивы роста набирают силы, а удел стратегически важных отраслей в экономике страны вырос в течение последнего десятилетия.

К слову! Премьер Китая подтвердил, что государство не заинтересовано в скоротечном экономическом росте, что ведёт к накоплению долгосрочных рисков.