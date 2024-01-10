Китай обійшов Японію за продажем автомобілів завдяки поставкам в Росію

Китай перевершив Японію і став найбільшим у світі експортером автомобілів у 2023 році. Це пов'язують зі збільшенням попиту в Росії та зростаючим глобальним інтересом до електромобілів.

Японія — на другому місці

Асоціація пасажирських автомобілів Китаю відзначила, що країна ймовірно експортувала рекордну кількість автомобілів — включаючи легкові автомобілі, автобуси та вантажівки — на суму 5,26 мільйона одиниць минулого року. Це на 56% більше, ніж у 2022 році, із загальною вартістю 102 мільярди доларів.

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За даними CPCA, Японія, яка наразі є лідером ринку, відправила 4,3 мільйона автомобілів за той самий період, відстаючи майже на мільйон одиниць.

Піднесення Китаю до першого місця пояснюється його провідними позиціями в галузі ЕВ, покращеною якістю китайських автомобілів та бажанням внутрішніх виробників автомобілів забезпечити кращу прибутковість за кордоном та компенсувати внутрішні тиски вартості.

! Ця інформація базується на митних даних, які показали, що Китай експортував 4,76 мільйона автомобілів за перші 11 місяців 2023 року. Протягом цього самого періоду Японія вивезла 3,99 мільйона автомобілів, за даними Асоціації виробників автомобілів Японії.

Звітні дані Китаю та Японії підтвердять ці рейтинги, і очікується, що вони будуть опубліковані у найближчі тижні.

Продажі автомобілів у Росії

Протягом перших 11 місяців минулого року кількість автомобілів, які Китай поставив до Росії, зросла на 545% до 840 000 одиниць порівняно з попереднім роком, за даними найновіших даних китайської митниці. Це зробило Росію найшвидше ростучим ринком.

! Китайські автовиробники скористалися відсутністю глобальних конкурентів в Росії, яка вторглася в Україну в лютому 2022 року, що призвело до відходу сотень світових брендів з російського ринку. 2023 рік був вдалим для китайських електромобілів, які є дешевшими, ніж моделі, створені конкурентами в інших місцях. Вони зробили великі успіхи в Європі, Австралії та Південно-Східній Азії.

Експорт китайських автомобілів почав зростати у 2021 році завдяки зростанню поставок електрокарів. У той рік Tesla обрала свій завод у Шанхаї головним експортним хабом і збільшила обсяги виробництва на ньому.

У той рік поставки автомобілів з Китаю зросли на 103% і становили 2,2 мільйона одиниць, випередивши Південну Корею і ставши третім найбільшим експортером автомобілів у світі.

У 2022 році Китай випередив Німеччину, ставши другим за обсягами експорту автомобілів після Японії.