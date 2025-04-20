Купує у Росії і спродує Європі: як Китай обійшов США із природним газом, – NYT

Минулого року частка США в імпорті природного газу Китаєм становила лише 3 відсотки. У рамках торговельної війни ці закупівлі можуть припинитися повністю.

Китай припинив купувати скраплений природний газ зі Сполучених Штатів після того, як 10 лютого 2025 року запровадив 15-відсоткове мито на ці поставки. Це черговий знак того, що Пекін продовжує віддалятися від економіки США, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Китай припинив купувати скраплений газ у США

Імпорт СПГ з США до Китаю вже знизився до мінімального рівня у період з листопада по січень. Натомість Китай наростив закупівлі з Росії, яка минулого року поставила йому вчетверо більше СПГ, ніж США.

Європейський бойкот російського газу після вторгнення Росії в Україну у 2022 році призвів до того, що російський газ продається за дуже низькими цінами, тоді як європейські компанії платять набагато більше за газ з інших джерел, зокрема зі США.

Тож китайські енергетичні компанії змогли купувати великі обсяги дешевого газу з Росії, замість імпорту зі США. Китайські енергетичні фірми були великими покупцями СПГ у США, але й до введення мит постачали відносно небагато цього палива до Китаю.

Замість цього, китайські компанії переправляли закуплений в США газ до Європи.

Китайські мита "насправді не впливають на потоки торгівлі". З огляду на високі ціни на американський газ для Європи, немає сенсу везти його аж до Азії.

Попри це, мита можуть не сильно змінити маршрути доставки американського газу, але вони можуть завдати шкоди самій американській галузі, каже Боккара. Тарифи Трампа на імпортну сталь підвищують вартість будівництва терміналів для відвантаження СПГ. А ширше застосування американських мит може уповільнити зростання світової економіки, що знизить попит на газ.