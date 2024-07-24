Чи зможе Китай прискорити своє економічне зростання

Темпи економічного зростання Китаю дещо сповільнились. Втім, чи зможе Китай "прискоритись", проаналізували економісти.

Чи можливе економічне зростання Китаю

За повідомленнями, Сі Цзіньпін прагне зменшити технологічну залежність Китаю від США та підвищити власну продуктивність. Проте, темпи економічного зростання Китаю у другому кварталі впали до 4,7% у річному вимірі. В той час, як МВФ прогнозує, що в найближчі роки вони знизяться до менш ніж 4%.

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Здається очевидним, що керівництво Китаю цілком задоволене своєю моделлю зростання, орієнтованою на пропозицію, попри скарги решти світу,

– написала в аналітичній записці головний економіст Natixis із Азійсько-Тихоокеанського регіона Алісія Гарсія-Ерреро.

За словами Лю Цяо, декана Школи менеджменту Гуанхуа Пекінського університету, Китай зможе підтримувати вищу продуктивність, ніж інші промислово розвинені країни. В тому числі якщо зосередиться на технологіях, інвестиціях в інфраструктуру, "зеленому" переході.

! Це сприятиме швидшому зростанню та допоможе подолати негативні наслідки демографічного спаду для економіки Китаю.

Зокрема, якщо здійснить цифрову модернізацію свого гігантського виробничого сектору, частка якого у ВВП становить майже 28% порівняно з 10,7% у США.