З офіційним візитом до Китаю Дмитро Кулеба прибув 23 липня. Він наголосив, що головна мета його візиту – обговорити питання щодо досягнення справедливого миру для України.

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Як результати переговорів Кулеби й Ван Ї

24 липня в Гуанчжоу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Переговори тривали 3 години й головною темою став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру.

Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою. Російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави,

– наголосив Кулеба.

На зустрічі міністри також обговорили Саміт миру, який у червні відбувся у Швейцарії. Кулеба роз'яснив логіку подальших кроків у впровадженні Формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії.

Окрім того, очільник МЗС України чітко окреслив позицію нашої країни, яка готова вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно. Втім, наразі у Кремлі до цього не готові.

У ході переговорів сторони також обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного. Кулеба нагадав, що нещодавно Україна розпочала переговори про вступ до ЄС і це рішення є незворотним.

Зустріч Дмитра Кулеби та Ван Ї / Фото МЗС України

Що говорять у Китаї про переговори з Кулебою

МЗС Китаю за підсумками зустрічі міністрів та проведення переговорів також опублікувало заяву. У ній мовиться, що Китай підтримує ініціативу проведення переговорів, й Ван Ї вважає, що Росія та Україна давали чіткі сигнали про це. Втім, у Пекіні вважають, що умови для них ще "не назріли".

Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів, хоча умови та час ще не назріли, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому,

– мовиться у заяві МЗС Китаю.

Глава МЗС Китаю також наголосив, що приділяє увагу гуманітарній ситуації в Україні, тому Пекін продовжить надавати гуманітарну матеріальну допомогу.

Разом з тим, традиційно, у Китаї назвали повномасштабну війну "кризою".