З официальным визитом в Китай Дмитрий Кулеба прибыл 23 июля. Он отметил, что главная цель его визита – обсудить вопрос о достижении справедливого сыра для Украины.

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Как результаты переговоров Кулебы и Ван И

24 июля в Гуанчжоу, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Переговоры длились 3 часа и главной темой стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира.

Убежден, что справедливый мир в Украине соответствует стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира является важной. Российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет за собой новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости. Поэтому нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства,

– подчеркнул Кулеба.

На встрече министры также обсудили Саммит мира, который в июне состоялся в Швейцарии. Кулеба разъяснил логику дальнейших шагов во внедрении Формулы мира как пути к справедливому завершению российской агрессии.

Кроме того, глава МИД Украины четко обозначил позицию нашей страны, которая готова вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно. Впрочем, пока в Кремле к этому не готовы.

В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений, а также международной повестки дня. Кулеба напомнил, что недавно Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и это решение является необратимым.

Встреча Дмитрия Кулебы и Ван И / Фото МИД Украины

Что говорят в Китае о переговорах с Кулебой

МИД Китая по итогам встречи министров и проведения переговоров также опубликовало заявление. В нем говорится, что Китай поддерживает инициативу проведения переговоров, и Ван И считает, что Россия и Украина давали четкие сигналы об этом. Впрочем, в Пекине считают, что условия для них еще "не назрели".

В последнее время как Украина, так и Россия прислали в разной степени сигналы о том, что они готовы к переговорам, хотя условия и время еще не назрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в этом, – говорится в заявлении МИД Китая.

Глава МИД Китая также отметил, что уделяет внимание гуманитарной ситуации в Украине, поэтому Пекин продолжит оказывать гуманитарную материальную помощь.