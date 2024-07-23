Про це в етері 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян, наголосивши, що для Китаю є чутливим питання ядерного озброєння. Пекін вкрай гостро реагує на такі процеси й виступає категорично проти "ядерних перегонів" й використання погроз застосування "ядерки", як зброї наступу.

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Китай може дратуватись через допомогу Росії КНДР та Ірану

Росія допомагає Північній Кореї в озброєнні, тепер корейські ракети долітають значно далі. Є загроза того, що Росія зараз допомагає КНДР і в супутниковій програмі. Все це збільшує ризики напруження в регіоні, яке виходить з-під контролю Китаю. Саме через це Пекін і роздратований.

Китаю геть не потрібно, щоб хтось дражнив США, Японію, Південну Корею, Тайвань і підіймав ставки в регіоні не по волі Пекіна, однак від його імені. Бо бити будуть не по Північній Кореї, а санкції й збалансування військової присутності буде до північнокорейської загрози саме навколо Китаю, в його зоні безпекових інтересів,

– вважає Саакян.

Україна налагоджує діалог з Китаєм

23 липня міністр МЗС України Дмитро Кулеба прибув до КНР, його мета – зустрітися з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї та порушити низку питань. Зокрема, планується обговорити шляхи досягнення справедливого миру, налагодити прямий діалог між Україною й Китаєм. Китайська сторона озвучила, що у питанні "української кризи" Пекін буде виступати за пошук дипломатичного рішення шляхом припинення бойових дій.