Чи можливе економічне зростання Китаю

За повідомленнями, Сі Цзіньпін прагне зменшити технологічну залежність Китаю від США та підвищити власну продуктивність. Проте, темпи економічного зростання Китаю у другому кварталі впали до 4,7% у річному вимірі. В той час, як МВФ прогнозує, що в найближчі роки вони знизяться до менш ніж 4%.

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Здається очевидним, що керівництво Китаю цілком задоволене своєю моделлю зростання, орієнтованою на пропозицію, попри скарги решти світу,

– написала в аналітичній записці головний економіст Natixis із Азійсько-Тихоокеанського регіона Алісія Гарсія-Ерреро.

За словами Лю Цяо, декана Школи менеджменту Гуанхуа Пекінського університету, Китай зможе підтримувати вищу продуктивність, ніж інші промислово розвинені країни. В тому числі якщо зосередиться на технологіях, інвестиціях в інфраструктуру, "зеленому" переході.

Зауважте! Це сприятиме швидшому зростанню та допоможе подолати негативні наслідки демографічного спаду для економіки Китаю.

Зокрема, якщо здійснить цифрову модернізацію свого гігантського виробничого сектору, частка якого у ВВП становить майже 28% порівняно з 10,7% у США.