Масштабний план світових лідерів щодо відмови від викопного палива несподівано зіткнувся з жорстким опором. Амбітна ініціатива, яка мала б змінити глобальний ринок енергетики, ризикує провалитися через позицію кількох впливових держав.

Чому глобальна енергетична угода опинилася на межі зриву

На кліматичному саміті ООН (COP31) у Туреччині намагаються ухвалити добровільне зобов'язання збільшити частку електроенергії у світовому споживанні до 35% до 2035 року. Однак ця ініціатива наштовхнулася на категоричну відмову з боку блоку країн, що розвиваються, куди входять Китай, Індія та Бангладеш, про що пише Bloomberg.

Перехід на електрику в транспорті, опаленні та промисловості є ключовим для зменшення залежності від нафти й газу. Для України та цивілізованого світу це означає глобальне послаблення позицій сировинних диктатур, зокрема Росії, чия економіка тримається на викопному паливі. Проте жорстка опозиція з боку Пекіна та Нью-Делі фактично блокує зусилля, спрямовані на швидке впровадження саме чистої енергії, залишаючи простір для вугільної та газової генерації.

Що пропонують європейські лідери для порятунку ситуації

Європейський Союз спочатку планував наполягати на використанні виключно "чистої" енергії, але згодом пом'якшив риторику, щоб не відлякати країни, які критично залежать від традиційних енергоносіїв.

Певна частка прагматизму тут необхідна, інакше ми залишимося в дуже вузькому колі,

– зазначив кліматичний керівник ЄС Вопке Хукстра.

Наразі перемовники розглядають компромісні варіанти: від простого визнання ініціативи до розмитих формулювань без конкретних дат і зобов'язань.

Зверніть увагу! Туреччина анонсувала цей план ще на початку року, і до вихідних його підтримали понад 30 урядів та майже 100 приватних корпорацій, серед яких промислові гіганти ABB Ltd. та Schneider Electric SE. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем також публічно схвалив цю мету під час переговорів. Варто нагадати, що попередні добровільні кліматичні цілі, зокрема щодо скорочення викидів метану, принесли світові лише дуже скромні результати через відсутність жорстких механізмів контролю та санкцій за їх невиконання.

До речі, Україна та Європейський Союз екстрено формують спеціальний зимовий пакет допомоги, який включатиме потужні генератори, зарядні станції, міські автобуси та обладнання для ремонту мостів.