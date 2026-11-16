Екстрена допомога ЄС: як Україна рятуватиме світло та транспорт взимку

Що увійде до нового пакета та чому це рішення ухвалюють саме зараз

Україна та Європейський Союз екстрено формують спеціальний зимовий пакет допомоги, який включатиме потужні генератори, зарядні станції, міські автобуси та обладнання для ремонту мостів. Ця підтримка критично необхідна для виживання Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова та Одеси в умовах постійного російського терору, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

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Потреба в оперативній підтримці різко зросла після масованих ударів 15 листопада, коли російські війська прицільно атакували лінії електропередачі та підстанції у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Внаслідок цих атак сотні тисяч українців залишилися без світла, а регіони були змушені перейти на жорсткі аварійні відключення.

Ситуація вкрай складна, і енергетики щоразу роблять все можливе для відновлення живлення, тому нам дуже важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів– наголосив очільник уряду.

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Як це вплине на життя містян

Головна мета європейської допомоги – не дати зупинитися життю у мегаполісах під час тривалих блекаутів. Додаткові генератори забезпечать резервне живлення для критичної інфраструктури та житлових масивів, а нові автобуси вийдуть на маршрути там, де через брак струму зупиняться тролейбуси й трамваї. Окрема увага приділяється переправам через Дніпро: європейське обладнання дозволить оперативно лагодити мости, щоб зберегти надійне транспортне сполучення між правим і лівим берегами.

Зверніть увагу! Щоб остаточно узгодити обсяги та терміни постачання, 16 листопада Сергій Корецький проводить переговори у Брюсселі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Очікується, що перші партії рятівного обладнання почнуть надходити в Україну одразу після погодження деталей.

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Які кроки для порятунку енергетики робили раніше

Підготовка до найскладнішої зими триває вже не перший тиждень. Як вже повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський анонсував комплексний урядовий план, який охоплює формування резервів пального, захист розподільчих станцій та розробку логістичних альтернатив для великих міст.

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Найбільш критична ситуація з електро- та водопостачанням наразі зберігається у Києві, де влада спільно з силовими відомствами розробляє варіанти запуску компенсаційних маршрутів на випадок зупинки метрополітену. Для фінансування цих екстрених потреб Євросоюз погодився задіяти спеціальний надзвичайний механізм, який дозволить оперативно направляти кошти постраждалим громадам.