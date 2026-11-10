Енергетика, резерви пального, захист мостів: Зеленський заявив про готовий план проходження зими

Про це президент розповів під час пресконференції в Данії.

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Що сказав Зеленський?

Президент зазначив, що розроблена урядова стратегія спрямована на подолання наслідків масштабних пошкоджень критичної інфраструктури та забезпечення базових потреб населення. Заходи охоплюють підтримку енергосистеми, запаси пального, зміцнення переправ і допомогу громадянам.

Ми підготували план, як пройти зиму. Він про енергетику, дизель, зміцнення наших мостів, а також про те, як допомогти людям, у яких будуть проблеми з електрикою– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що паралельно профільні служби зосередилися на формуванні резервів пального для альтернативних джерел живлення та аварійної техніки. Ці заходи мають запобігти зупинці ключових об'єктів під час можливих знеструмлень.

За словами українського лідера, уряд разом із силовими відомствами опрацьовує додаткові транспортні схеми для столиці та інших великих центрів на випадок перебоїв у роботі метро або ускладнень на мостах. Серед запропонованих рішень розглядають запуск компенсаційних маршрутів і програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті.

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Особливу увагу приділяють фізичній безпеці переправ та розподільчих станцій, які залишаються під загрозою регулярних атак.До ліквідації наслідків ударів та відновлювальних робіт залучають ремонтні підрозділи енергетиків, підрозділи ДСНС і Національної поліції, посилюючи координацію на центральному та місцевому рівнях.

Для зміцнення загальної стійкості держави триває робота із закордонними партнерами. Європейська сторона погодилася запустити спеціальні механізми фінансування для оперативної підтримки постраждалих громад напередодні настання холодів.

Нагадаємо, що нещодавно президент доручив уряду представити варіанти резервних транспортних схем і програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва. За його словами, ці заходи мають стабілізувати сполучення у випадку збоїв у роботі метро чи ускладнень на мостах.