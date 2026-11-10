Энергетика, резервы горючего, защита мостов: Зеленский заявил о готовом плане прохождения зимы

Об этом президент рассказал во время пресс-конференции в Дании. Что сказал Зеленский? Президент отметил, что разработанная правительственная стратегия направлена ​​на преодоление последствий масштабных повреждений критической инфраструктуры и обеспечение базовых потребностей населения. Меры охватывают поддержку энергосистемы, запасы горючего, укрепление переправ и помощь гражданам.

Adv

популярные видео

Мы подготовили план, как пройти зиму. Он касается энергетики, дизельного топлива, укрепления наших мостов, а также того, как помочь людям, у которых возникнут проблемы с электричеством– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что параллельно профильные службы сосредоточились на формировании резервов горючего для альтернативных источников питания и аварийной техники. Эти меры должны предотвратить остановку ключевых объектов при возможных обесточениях.

По словам украинского лидера, правительство вместе с силовыми ведомствами прорабатывает дополнительные транспортные схемы для столицы и других крупных центров в случае перебоев в работе метро или осложнений на мостах. Среди предложенных решений рассматривается запуск компенсационных маршрутов и программа бесплатного проезда в наземном транспорте.

Реклама

Особое внимание уделяется физической безопасности переправ и распределительных станций, которые остаются под угрозой регулярных атак.

Для укрепления общей устойчивости государства идет работа с зарубежными партнерами. Европейская сторона согласилась запустить специальные механизмы финансирования для оперативной поддержки пострадавших общин накануне наступления холодов.

Особое внимание уделяется физической безопасности переправ и распределительных станций, которые остаются под угрозой регулярных атак. К ликвидации последствий ударов и восстановительных работ привлекаются ремонтные подразделения энергетиков, подразделения ГСЧС и Национальной полиции, усиливая координацию на центральном и местном уровнях.

Для укрепления общей устойчивости государства идет работа с зарубежными партнерами. Европейская сторона согласилась запустить специальные механизмы финансирования для оперативной поддержки пострадавших общин накануне наступления холодов.

Напомним, недавно президент поручил правительству представить варианты резервных транспортных схем и программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева. По его словам, эти меры должны стабилизировать сообщение в случае сбоев в работе метро или осложнений на мостах.