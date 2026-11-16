Экстренная помощь ЕС: как Украина будет спасать свет и транспорт зимой

Что войдет в новый пакет и почему это решение принимается именно сейчас

Украина и Европейский Союз в экстренном порядке формируют специальный зимний пакет помощи, который будет включать мощные генераторы, зарядные станции, городские автобусы и оборудование для ремонта мостов. Эта поддержка крайне необходима для выживания Киева, Днепра, Запорожья, Харькова и Одессы в условиях постоянного российского террора, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

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Потребность в оперативной поддержке резко возросла после массированных ударов 15 ноября, когда российские войска прицельно атаковали линии электропередач и подстанции в Запорожской и Днепропетровской областях. В результате этих атак сотни тысяч украинцев остались без света, а регионы были вынуждены перейти на жесткие аварийные отключения.

Ситуация крайне сложная, и энергетики каждый раз делают все возможное для восстановления электроснабжения, поэтому нам очень важно в ближайшее время получить эту поддержку от партнеров– подчеркнул глава правительства.

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Как это повлияет на жизнь горожан

Главная цель европейской помощи – не дать остановиться жизни в мегаполисах во время длительных отключений электроэнергии. Дополнительные генераторы обеспечат резервное электроснабжение для критически важной инфраструктуры и жилых районов, а новые автобусы выйдут на маршруты там, где из-за нехватки электроэнергии остановятся троллейбусы и трамваи. Особое внимание уделяется переправам через Днепр: европейское оборудование позволит оперативно ремонтировать мосты, чтобы сохранить надежное транспортное сообщение между правым и левым берегами.

Обратите внимание! Чтобы окончательно согласовать объемы и сроки поставок, 16 ноября Сергей Корецкий проводит переговоры в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что первые партии спасательного оборудования начнут поступать в Украину сразу после согласования деталей.

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Какие шаги для спасения энергетики предпринимались ранее

Подготовка к самой сложной зиме продолжается уже не первую неделю. Как уже сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал комплексный правительственный план, предусматривающий формирование запасов топлива, защиту распределительных станций и разработку логистических альтернатив для больших городов.

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Наиболее критическая ситуация с электро- и водоснабжением в настоящее время сохраняется в Киеве, где власти совместно с силовыми ведомствами разрабатывают варианты запуска компенсационных маршрутов на случай остановки метрополитена. Для финансирования этих экстренных нужд Евросоюз согласился задействовать специальный чрезвычайный механизм, который позволит оперативно направлять средства пострадавшим общинам.