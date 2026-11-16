Экстренная помощь ЕС: как Украина будет спасать свет и транспорт зимой

Корецкий объявил о помощи со стороны ЕС / Фото Сергей Корецкий
Масштабные удары противника по инфраструктуре вынуждают власти искать новые способы обеспечить выживание больших городов в холодную пору. Европейские партнеры уже готовят беспрецедентное решение, которое поможет сохранить движение транспорта и тепло в домах.
Что войдет в новый пакет и почему это решение принимается именно сейчас
Украина и Европейский Союз в экстренном порядке формируют специальный зимний пакет помощи, который будет включать мощные генераторы, зарядные станции, городские автобусы и оборудование для ремонта мостов. Эта поддержка крайне необходима для выживания Киева, Днепра, Запорожья, Харькова и Одессы в условиях постоянного российского террора, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.
Потребность в оперативной поддержке резко возросла после массированных ударов 15 ноября, когда российские войска прицельно атаковали линии электропередач и подстанции в Запорожской и Днепропетровской областях. В результате этих атак сотни тысяч украинцев остались без света, а регионы были вынуждены перейти на жесткие аварийные отключения.
Ситуация крайне сложная, и энергетики каждый раз делают все возможное для восстановления электроснабжения, поэтому нам очень важно в ближайшее время получить эту поддержку от партнеров
Как это повлияет на жизнь горожан
Главная цель европейской помощи – не дать остановиться жизни в мегаполисах во время длительных отключений электроэнергии. Дополнительные генераторы обеспечат резервное электроснабжение для критически важной инфраструктуры и жилых районов, а новые автобусы выйдут на маршруты там, где из-за нехватки электроэнергии остановятся троллейбусы и трамваи. Особое внимание уделяется переправам через Днепр: европейское оборудование позволит оперативно ремонтировать мосты, чтобы сохранить надежное транспортное сообщение между правым и левым берегами.
Обратите внимание! Чтобы окончательно согласовать объемы и сроки поставок, 16 ноября Сергей Корецкий проводит переговоры в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что первые партии спасательного оборудования начнут поступать в Украину сразу после согласования деталей.
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Какие шаги для спасения энергетики предпринимались ранее
Подготовка к самой сложной зиме продолжается уже не первую неделю. Как уже сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал комплексный правительственный план, предусматривающий формирование запасов топлива, защиту распределительных станций и разработку логистических альтернатив для больших городов.
Наиболее критическая ситуация с электро- и водоснабжением в настоящее время сохраняется в Киеве, где власти совместно с силовыми ведомствами разрабатывают варианты запуска компенсационных маршрутов на случай остановки метрополитена. Для финансирования этих экстренных нужд Евросоюз согласился задействовать специальный чрезвычайный механизм, который позволит оперативно направлять средства пострадавшим общинам.
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