Клієнти "Приватбанку" скаржаться на масштабний збій: там вже відреагували

У "Приватбанку" вдень 29 квітня стався масштабний збій у роботі. Клієнти банку мають проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, а також з оплатою в терміналах та переказами.

Ситуацію прокоментував співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він підтвердив проблеми у роботі "Приватбанку".

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Згодом у "Приватбанку" запевнили журналістів, що розбираються із ситуацією. Технічної проблеми з боку банку немає – попередньо, збій на стороні платіжних систем. Термінали інших банків також працюють з перебоями. Коли розв'яжуть проблему – поки невідомо.

Зауважимо, що ще 19 березня у клієнтів "Приватбанку" можуть виникнути проблеми у роботі з картками. Це пов'язували з технічними роботами. Натомість 29 квітня про такі проблеми не попереджали, а відтак – вони виникли незаплановано.

"Приватбанк" блокує картки громадян Білорусі

Раніше стало відомо, що один з найбільших державних банків України почав блокувати картки громадян Білорусі. Наразі кошти з "ПриватБанку" можна вивести на інші рахунки, проте для цього потрібно при цьому бути присутнім особисто. Тобто громадянам Білорусі необхідно прийти до банку з документами, реквізитами рахунку в іншій фінансовій установі на своє ім'я.

Варто зауважити, що "Приватбанк" не вперше з 24 лютого 2022 року блокує рахунки білорусів. Саме тоді почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Влітку минулого року деякі компанії та громадяни Білорусі зуміли розблокувати свої рахунки після ретельної перевірки Служби безпеки України. Проте це стосувалося далеко не всіх.