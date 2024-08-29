Як отримувати пенсію понад 5 000 гривень і що для цього треба

Більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсії менше ніж 3 тисяч гривень. Однак ця сума може перевищити 5 тисяч гривень за умови середньої зарплати й наявності 35 років трудового стажу.

Як розраховується пенсія в Україні

Пенсія в Україні обчислюється за формулою, яка враховує середню заробітну плату за останні три роки.

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Формула така: середня зарплата за три роки множиться на коефіцієнт співвідношення власної зарплати до середньої, потім на кількість років стажу і на 1%. Отримана сума є розміром пенсії.

Таким чином, пенсіонер може отримати 5 401,5 гривні пенсії, якщо має середню зарплату і 35 років стажу.

Скільки можна отримати при середній зарплаті

За останні три місяці середня пенсія в Україні зросла на 73 гривні і наразі становить 5 816 гривень. Для порівняння, у січні 2024 року цей показник був на рівні 5 385 гривень.

Важливо! В Україні значна частина пенсіонерів, а саме 26,14%, отримує пенсію менш як 3 тисячі гривень.

Розподіл пенсійних виплат станом на 1 липня: