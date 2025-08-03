В Україні спецпенсії нараховують суддям, прокурорам та окремим категоріям народних депутатів. Розміри цих виплат справді вражають: часто вони перевищують доходи більшості працюючих українців.

Хто отримує найвищі пенсії в Україні?

Найвищі виплати нині у суддів. За даними ПФУ, одна з найбільших пенсій сягає 390 тисяч гривень. Навіть найскромніша – близько 320 тисяч гривень, розповідає 24 Канал із посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетманцева.

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А от прокурорам держава виплачує від 119 до 219 тисяч гривень щомісяця. Для порівняння: максимальна пенсія шахтаря складає лише 29 тисяч гривень.

Які пенсії отримують народні депутати Серед колишніх народних депутатів є один, хто щомісяця отримує майже 246 тисяч гривень. У решти пенсії варіюються від 22 до 60 тисяч гривень.

Які пенсії у звичайних українців?

У ПФУ додають: понад 62% пенсіонерів живуть менш ніж на 5 000 гривень на місяць. Це означає, що українцю з такою пенсією довелося б збирати понад 5 років, щоб дорівнятись до однієї місячної виплати судді.

Водночас Гетманцев підкреслив, що гідна пенсія, на його думку, має призначатися не лише окремим категоріям, а всім українцям, які все життя сумлінно працювали.