В українців можуть забрати половину пенсії: як зберегти свої виплати

Уряд дозволив вираховувати від 20 до 50% від суми пенсій у боржників. Також можна втратити половину пенсії за неофіційне працевлаштування ФОПа.

У кого заберуть половину пенсії

Втартити до 50% пенсії можуть боржники перед державою, якщо:

особу звинувачують у розкраданні державного майна. У такому випадку відрахування будуть відбуватися до погашення боргу;

У такому випадку відрахування будуть відбуватися до погашення боргу; пенсіонер заподіяв шкоди іншому і це призвело до каліцтва або смерті. Сума відшкодувань визначається індивідуально;

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громадянин має виплачувати аліменти;

людина несанкціоновано отримувала підвищену заробітну плату.

20% з пенсії держава може відрахувати, якщо ви не повідомили ПФУ про працевлаштування або відкриття ФОП.

Тобто, будь-які відрахування з вашої пенсії можливі лише при умові наявності боргів або незаконної діяльності.

Які зараз пенсії в Україні

Попри декілька індексацій, розмір пенсій в Україні залишається гранично низьким. Мінімальний розмір пенсій для осіб, що не працюють – 2 100 гривень, а для тих, що працюють – 2 093 гривні.

ПУФ розмістив статистику, згідно із якою розмір пенсій в Україні у 2023 році такий:

1 227,8 гривні мають – 0,6%;

від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;

від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;

більше 10 000 гривень – 10,4% – більш як 10 000 гривень.

Востаннє підвищення пенсій відбулося у липні 2023. Надбавок до кінця року не очікується. Єдині додаткові виплати, які чекають на пенсіонерів у серпні – традиційна доплата до Дня Незалежності України.