Як пенсіонери можуть збільшити свою грудневу пенсію на майже 1000 гривень

12 листопада 2024, 14:57
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Автор: Анастасія Зорик

Частина пенсіонерів має право на спеціальні надбавки до пенсії. Зокрема, на спеціальну виплату через погіршений стан здоров'я.

Хто має право на надбавку майже 1 тисячу гривень

Пенсіонер має особисто звернутись у ПФУ для отримання цієї надбавки. Вказана виплата регулюється законодавством, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Які критерії для отримання цієї надбавки:

  • пенсіонер старше 80 років;
  • особа отримує пенсію за віком;
  • мешкає на самоті;
  • потребує догляду від сторонніх осіб через погіршення стану здоров'я (зокрема, від соцпрацівників).

Зверніть увагу! Розмір цієї надбавки складає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Тобто, зараз це 944,4 гривні.

Як оформити таку надбавку

Пенсіонер має звернутись у ПФУ зі спеціальною заявою та таким документами:

  • посвідчення особи (паспорт);
  • РНОКПП;
  • виписка з ПФУ, яка засвідчує, що пенсіонер ще не отримує надбавки для догляду; 
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про відповідний стан здоров'я.