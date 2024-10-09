Приватбанк обрав нову голову правління: що відомо про Мікаеля Бьоркнерта
Джерело:Приватбанк
Наглядова рада Приватбанку оголосила про обрання нового голови банку 7 жовтня. Замість Герхарда Бьоша тепер цей пост займе Мікаель Бьоркнерт.
Ким є Мікаель Бьоркнерт
Як повідомляє Приватбанк, Мікаель Бьоркнерт має більш як 25 років досвіду роботи у галузі фінансів. До цього призначення, шведський банкір був керівником напрямку банківського бізнесу Swedbank.
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На цій посаді він був відповідальним за увесь спектр банківських послуг:
- роздрібний банкінг;
- корпоративний банкінг;
- цифрова трансформація;
- операційні питання тощо.
Також Бьоркнерт обіймав такі посади раніше:
- голова ради директорів в Bankgirot (Швеція);
- керівник напрямку міжнародних транзакцій у банку SEB (Естонія);
- член ради директорів в компанії Nasdaq (Швеція).
У Приватбанку пан Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів, завдяки чому банк залишатиметься надійним партнером, якому довіряють понад 18 мільйонів клієнтів,
– йдеться у повідомленні Приватбанку.
Зверніть увагу! Відбір нового голови Приватбанку відбувався на конкурсній основі. Свої кандидатури на посаду пропонували як кандидати з України, так і з-за кордону.