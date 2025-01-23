Які доплати та пільги можуть отримати пенсіонери старше 70 років зараз

Пенсіонери можуть збільшити свою пенсію завдяки різноманітним надбавкам і доплата. Також такі особи мають право на різноманітні пільги, зокрема, на безоплатний проїзд у деяких видах транспорту.

Яка доплата надається пенсіонерам старше 70 років

Пенсіонери старше 70 років можуть отримати доплату за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Ця доплата з часом зростає:

пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату 300 гривень;

мають право на доплату 300 гривень; від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

– 456 гривень; від 80 років – 570 гривень.

Доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку. Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Ця доплата надається лише за умови, що щомісячна пенсійна виплата пенсіонера менш як 10 340,35 гривні.

На які пільги мають право пенсіонери після 70

Пенсіонери мають право на різного роду пільги. Йдеться, зокрема, про:

безкоштовну юридичну допомогу (чи з великою знижкою);

звільнення від сплати податку на землю (якщо ділянка відповідає визначеним лімітам);

безоплатний проїзд у деяких видах міського та залізничного приміського транспорту.

Зауважте! Аби зменшити розмір комуналки, пенсіонери можуть оформити субсидію.