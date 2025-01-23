Какая доплата предоставляется пенсионерам старше 70 лет

Пенсионеры старше 70 лет могут получить доплату по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Эта доплата со временем растет:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату 300 гривен;

имеют право на доплату 300 гривен; от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

– 456 гривен; от 80 лет – 570 гривен.

Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не от начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Эта доплата предоставляется только при условии, что ежемесячная пенсионная выплата пенсионера менее 10 340,35 гривны.

На какие льготы имеют право пенсионеры после 70

Пенсионеры имеют право на разного рода льготы. Речь идет, в частности, о:

бесплатной юридической помощи (или с большой скидкой);

освобождении от уплаты налога на землю (если участок соответствует определенным лимитам);

бесплатном проезде в некоторых видах городского и железнодорожного пригородного транспорта.

Заметьте! Чтобы уменьшить размер коммуналки, пенсионеры могут оформить субсидию.