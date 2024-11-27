Кому підвищать пенсію в 2025 році

У наступному році буде проведено індексацію пенсійних виплат. Однак, більшість пенсіонерів може не відчути зростання пенсії.

Чому зросте пенсія в наступному році

Індексація 2025 має покрити наслідки дії інфляції. Тобто, попри збільшення, пенсіонери не відчуватимуть вагомих змін, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Михайла Цимбалюка у ефірі телемарафону.

Читайте також "Газпром" вже підготувався до припинення транзиту газу через Україну, – Reuters

Потрібно розуміти, що індексація у наступному році не усуне всі труднощі пенсіонерів. Проте, це зростання дозволить частково компенсувати втрати громадян від збільшення споживчих цін.

Михайло Цимбалюк Заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, тому що від цього залежить мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2 300 гривень для майже 5 мільйонів пенсіонерів.

Цимбалюк наголошує, що зараз в уряді тривають обговорення, відносно запровадження певних заходів для підтримки пенсіонерів. Йдеться про нову допомогу для тих, хто має мінімальну пенсію.