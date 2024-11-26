Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Reuters. Раніше Україна оголосила про намір розірвати багаторічну угоду про транзит газу з Сибіру до Центральної Європи, яка діє вже понад 50 років.

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Це рішення може суттєво вплинути на російський бюджет, оскільки транзит слугував стабільним джерелом доходів для країни.

Кремль хотів би продовжувати поставки

Київ висловив небажання продовжувати угоду, яка забезпечує Україні близько 1 млрд доларів щорічних транзитних платежів. Натомість Кремль готовий до переговорів, що свідчить про те, що продовження поставок через Україну залишається можливим.

Проте Росія, яка до повномасштабного вторгнення була найбільшим постачальником природного газу до Європи, втратила майже всіх своїх європейських клієнтів. Це сталося через спроби ЄС зменшити залежність від російської енергетики, а також після підриву газопроводу "Північний потік" у 2022 році.

За словами джерела, базовий сценарій Росії на наступний рік передбачає повну відсутність транзиту газу через Україну.

Очікуєють, що експорт російського газу до "дального зарубіжжя" (Європа та Туреччина) у 2025 році скоротиться на 20% і становитиме менше ніж 39 мільярдів кубометрів, порівняно з більш ніж 49 мільярдів кубометрів у 2024 році через завершення українського транзиту.