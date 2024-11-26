Австрія конфіскувала російський газ

Австрійська компанія конфіскувала російський газ виконуючи рішення міжнародного арбітражу, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За даними трьох джерел, близьких до Газпрому та OMV, австрійська компанія конфіскувала поставки газу на суму 230 мільйонів євро за жовтень. Відповідно до одного з джерел, близького до російської компанії, це стало першим випадком, коли клієнт із Європейського Союзу не оплатив постачання газу від Газпрому,

– написано у статті.

Австрійська компанія, 31,5% акцій якої належать державі, думала про конфіскацію поставок газу від Газпрому за жовтень "як останню можливість отримати компенсацію за арбітражним рішенням, якщо Україна, яка планує завершити угоду щодо транзиту російського газу наступного року, зупинить транзит у січні".

"Газпром" припинив постачання газу австрійській компанії OMV, посилаючись на конфіскацію газу як форму неплатежу. Це рішення впливає на контракт, який має діяти до 2040 року. За словами джерела Reuters, призупинення поставок може дозволити OMV стверджувати, що "Газпром" порушив контрактні зобов'язання.

Нагадаємо! OMV оголосила про призупинення виплат "Газпрому" після нещодавнього рішення арбітражу, який присудив частково державній австрійській компанії понад 230 мільйонів євро компенсації. Це рішення стало відповіддю на невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань щодо постачання газу за угодою в Німеччині.