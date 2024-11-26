Австрия конфисковала российский газ

Австрийская компания конфисковала российский газ выполняя решение международного арбитража, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По данным трех источников, близких к Газпрому и OMV, австрийская компания конфисковала поставки газа на сумму 230 миллионов евро за октябрь. Согласно одному из источников, близкого к российской компании, это стало первым случаем, когда клиент из Европейского Союза не оплатил поставки газа от Газпрома,

– написано в статье.

Австрийская компания, 31,5% акций которой принадлежат государству, думала о конфискации поставок газа от Газпрома за октябрь "как последнюю возможность получить компенсацию по арбитражному решению, если Украина, которая планирует завершить соглашение по транзиту российского газа в следующем году, остановит транзит в январе".

"Газпром" прекратил поставки газа австрийской компании OMV, ссылаясь на конфискацию газа как форму неплатежа. Это решение влияет на контракт, который должен действовать до 2040 года. По словам источника Reuters, приостановление поставок может позволить OMV утверждать, что "Газпром" нарушил контрактные обязательства.

Напомним! OMV объявила о приостановлении выплат "Газпрому" после недавнего решения арбитража, который присудил частично государственной австрийской компании более 230 миллионов евро компенсации. Это решение стало ответом на невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств по поставкам газа по соглашению в Германии.