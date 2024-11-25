Импортируемый из Азербайджана газ

Представитель Еврокомиссии по климатическим и энергетическим вопросам Тим Макфи рассказал, что Россия не поставляет газ через азербайджанский импорт, передает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

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Он подтвердил, что Южный газовый коридор, который транспортирует азербайджанский газ в Европейский Союз через Грузию и Турцию, связан с азербайджанскими газовыми месторождениями и не интегрирован с широкой национальной газотранспортной сетью.

Поэтому Южный газовый коридор не поставляет российский газ в ЕС,

– добавил Макфи.

В течение последних двух лет Азербайджан импортировал из России менее 1 миллиарда кубометров природного газа ежегодно для внутреннего использования. В противовес этому, страна достигла значительного уровня экспорта, что составляет около 24 миллиардов кубометров, причем почти половина этого объема направляется на рынок Европейского Союза.

Напомним! В 2023 году страны ЕС получили из Азербайджана около 12 миллиардов кубометров газа, что примерно на 45% больше, чем в 2021 году.