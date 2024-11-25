Імпортований з Азербайджану газ

Речник Єврокомісії з кліматичних та енергетичних питань Тім Макфі розповів, що Росія не постачає газ через азербайджанський імпорт, передає 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

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Він підтвердив, що Південний газовий коридор, який транспортує азербайджанський газ до Європейського Союзу через Грузію і Туреччину, пов’язаний з азербайджанськими газовими родовищами та не інтегрований із ширшою національною газотранспортною мережею.

Тож Південний газовий коридор не постачає російського газу до ЄС,

– додав Макфі.

Протягом останніх двох років Азербайджан імпортував з Росії менше 1 мільярда кубометрів природного газу щорічно для внутрішнього використання. На противагу цьому, країна досягла значного рівня експорту, що становить близько 24 мільярдів кубометрів, причому майже половина цього обсягу спрямовується на ринок Європейського Союзу.

Нагадаємо! У 2023 році країни ЄС отримали з Азербайджану близько 12 мільярдів кубометрів газу, що приблизно на 45% більше, ніж у 2021 році.