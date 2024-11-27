Чому зросте пенсія в наступному році
Індексація 2025 має покрити наслідки дії інфляції. Тобто, попри збільшення, пенсіонери не відчуватимуть вагомих змін, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Михайла Цимбалюка у ефірі телемарафону.
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Потрібно розуміти, що індексація у наступному році не усуне всі труднощі пенсіонерів. Проте, це зростання дозволить частково компенсувати втрати громадян від збільшення споживчих цін.
Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, тому що від цього залежить мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2 300 гривень для майже 5 мільйонів пенсіонерів.
Цимбалюк наголошує, що зараз в уряді тривають обговорення, відносно запровадження певних заходів для підтримки пенсіонерів. Йдеться про нову допомогу для тих, хто має мінімальну пенсію.