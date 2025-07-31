Депутат-колаборант на Запоріжжі передав до Росії сільськогосподарську продукцію. Він віддав окупантами майже 24 тисячі тонн врожаю.

Що відомо про злочин на Запоріжжі?

Збитки від злочину становлять понад 56 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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У дописі розповідається, що було повідомлено про підозру депутату Кам’янсько-Дніпровської міської ради від партії Опозиційна платформа – За життя (ОПЗЖ). Це відбулося за процесуального керівництва Василівської окружної прокуратури.

Річ у тім, що під час тимчасової окупації району колаборант співпрацював з представниками окупаційної адміністрації Росії.

Ба більше, депутат також вирішив розпорядитися майном фермерського господарства. І зробив це без згоди власника.

Що встановили слідство? Слідством становлено, що підозрюваний ще до початку повномасштабного вторгнення обіймав керівну посаду в місцевому фермерському господарстві. Перебуваючи на окупованій території, у липні-серпні 2022 року, без відома власника господарства, передав до Росії майже 24 тисяч тонн сільськогосподарської продукції зі складів підприємства у місті Кам’янка-Дніпровська.

За підрахунками економічної експертизи, це завдало підприємству збитків на понад 56 мільйонів гривень, – оголосили цифру в Офісі Генерального прокурора.

Зверніть увагу! Прокурори повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статтею 111-1 та частиною 5 статтею 191 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність і розтрата майна в умовах воєнного стану. Досудове наразі розслідування триває.