Статус УБД може бути анульований: кому загрожує втрата пільг

Ветерани України, які мають статус учасника бойових дій, можуть опинитися у ситуації, коли цей статус буде анульований. Закон чітко визначає обставини, за яких втрата УБД можлива, і передбачає кілька конкретних підстав для такого рішення.

Чому можуть позбавити статусу УБД?

Ветерани, які мають статус учасника бойових дій (УБД), користуються численними пільгами та соціальною підтримкою. Проте цей статус не є довічним, пише 24 Канал із посиланням на сайт Верховної Ради України.

Основні підстави для втрати статусу УБД нині наступні:

Вчинення тяжкого злочину. Якщо військовий під час служби або виконання бойового завдання скоїв умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

Якщо військовий під час служби або виконання бойового завдання скоїв умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Надання неправдивих даних. Якщо ветеран подав неправдиву інформацію про участь у бойових діях або власні персональні дані.

Якщо ветеран подав неправдиву інформацію про участь у бойових діях або власні персональні дані. Добровільна відмова. Якщо військовослужбовець самостійно відмовляється від статусу УБД.

Які пільги втрачає ветеран?

Як зазначає Урядовий контактний центр, позбавлення статусу УБД означає втрату всіх пов’язаних пільг. Серед них – медичне обслуговування, оплата комунальних послуг, транспортні пільги та пріоритет при працевлаштуванні.

Зверніть увагу! Додатково ветерани втрачають доступ до безкоштовних ліків, знижок на різні послуги та пріоритетного забезпечення робочих місць.

Також скасування статусу позбавляє підвищених пенсій, соціальної допомоги та підтримки у навчанні для дітей до 23 років. Через це важливо чітко розуміти, у яких випадках статус УБД може бути анульований.

Які пенсії отримують УБД?