Экономика Соцвыплаты Статус УБД может быть аннулирован: кому грозит потеря льгот
9 ноября, 18:16
Статус УБД может быть аннулирован: кому грозит потеря льгот

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Статус участника боевых действий (УБД) может быть аннулирован за совершение тяжкого преступления, предоставление ложных данных или добровольный отказ.
  • Потеря статуса УБД означает лишение медицинского обслуживания, транспортных льгот, скидок на услуги и других социальных преимуществ.

Ветераны Украины, которые имеют статус участника боевых действий, могут оказаться в ситуации, когда этот статус будет аннулирован. Закон четко определяет обстоятельства, при которых потеря УБД возможна, и предусматривает несколько конкретных оснований для такого решения.

Почему могут лишить статуса УБД?

Ветераны, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), пользуются многочисленными льготами и социальной поддержкой. Однако этот статус не является пожизненным, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Основные основания для потери статуса УБД сейчас следующие:

  • Совершение тяжкого преступления. Если военный во время службы или выполнения боевого задания совершил умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.
  • Предоставление ложных данных. Если ветеран подал ложную информацию об участии в боевых действиях или собственные персональные данные.
  • Добровольный отказ. Если военнослужащий самостоятельно отказывается от статуса УБД.

Какие льготы теряет ветеран?

Как отмечает Правительственный контактный центр, лишение статуса УБД означает потерю всех связанных льгот. Среди них – медицинское обслуживание, оплата коммунальных услуг, транспортные льготы и приоритет при трудоустройстве.

Обратите внимание! Дополнительно ветераны теряют доступ к бесплатным лекарствам, скидкам на различные услуги и приоритетному обеспечению рабочих мест.

Также отмена статуса лишает повышенных пенсий, социальной помощи и поддержки в обучении для детей до 23 лет. Поэтому важно четко понимать, в каких случаях статус УБД может быть аннулирован.

Какие пенсии получают УБД?

  • Минимальная пенсия для участника боевых действий в 2025 году установлена на уровне не менее 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что сейчас составляет 5 528 гривен.

  • Фактический размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа и уровня заработка, с которого уплачивались страховые взносы.