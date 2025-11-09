Статус УБД может быть аннулирован: кому грозит потеря льгот

Ветераны Украины, которые имеют статус участника боевых действий, могут оказаться в ситуации, когда этот статус будет аннулирован. Закон четко определяет обстоятельства, при которых потеря УБД возможна, и предусматривает несколько конкретных оснований для такого решения.

Почему могут лишить статуса УБД?

Ветераны, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), пользуются многочисленными льготами и социальной поддержкой. Однако этот статус не является пожизненным, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Основные основания для потери статуса УБД сейчас следующие:

Совершение тяжкого преступления. Если военный во время службы или выполнения боевого задания совершил умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.

Предоставление ложных данных. Если ветеран подал ложную информацию об участии в боевых действиях или собственные персональные данные.

Добровольный отказ. Если военнослужащий самостоятельно отказывается от статуса УБД.

Какие льготы теряет ветеран?

Как отмечает Правительственный контактный центр, лишение статуса УБД означает потерю всех связанных льгот. Среди них – медицинское обслуживание, оплата коммунальных услуг, транспортные льготы и приоритет при трудоустройстве.

Обратите внимание! Дополнительно ветераны теряют доступ к бесплатным лекарствам, скидкам на различные услуги и приоритетному обеспечению рабочих мест.

Также отмена статуса лишает повышенных пенсий, социальной помощи и поддержки в обучении для детей до 23 лет. Поэтому важно четко понимать, в каких случаях статус УБД может быть аннулирован.

Какие пенсии получают УБД?