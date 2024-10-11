Чи буде економічне бронювання в Україні: відповідь надав Кабмін

Економічне бронювання в Україні буде реалізовуватись. Його мають впровадити в кінці 2024 року або на початку 2025 року.

Як працюватиме економічне бронювання

Реалізація економічного бронювання залежить від темпів мобілізації та ситуації, що пануватиме на фронті, повідомляє РБК-Україна. Як саме працюватиме цей механізм, поки що невідомо.

Читайте також Обіцяний "Гігават Зеленського" встановлять: Міненерго підтвердило плани до кінця року

Одним з варіантів економічної броні є можливість її щомісячного продовження через сплату податків відповідного розміру. Першочергово йдеться про податкові внески від фізосіб.

До того ж невизначеним залишається й механізм реалізації економічного бронювання. Його можуть затвердити через:

закон;

урядову постанову.

Федір Веніславський Народний депутат України На сьогодні я не можу сказати, що є розуміння, що більшість у парламенті проголосує "за". Дискусії все ще йдуть, ініціативи є, але далі реєстрації справа поки не пішла.

Відповідні законодавчі ініціативи уже зареєстровані у парламенті. Але голосування навіть у першому читанні ще не відбулося.