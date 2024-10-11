Чи буде економічне бронювання в Україні: відповідь надав Кабмін
Джерело:РБК-Україна
Економічне бронювання в Україні буде реалізовуватись. Його мають впровадити в кінці 2024 року або на початку 2025 року.
Як працюватиме економічне бронювання
Реалізація економічного бронювання залежить від темпів мобілізації та ситуації, що пануватиме на фронті, повідомляє РБК-Україна. Як саме працюватиме цей механізм, поки що невідомо.
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Одним з варіантів економічної броні є можливість її щомісячного продовження через сплату податків відповідного розміру. Першочергово йдеться про податкові внески від фізосіб.
До того ж невизначеним залишається й механізм реалізації економічного бронювання. Його можуть затвердити через:
- закон;
- урядову постанову.
На сьогодні я не можу сказати, що є розуміння, що більшість у парламенті проголосує "за". Дискусії все ще йдуть, ініціативи є, але далі реєстрації справа поки не пішла.
Відповідні законодавчі ініціативи уже зареєстровані у парламенті. Але голосування навіть у першому читанні ще не відбулося.