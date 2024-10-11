Как будет работать экономическое бронирование

Реализация экономического бронирования зависит от темпов мобилизации и ситуации, что будет царить на фронте, сообщает РБК-Украина. Как именно будет работать этот механизм, пока неизвестно.

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Одним из вариантов экономической брони является возможность ее ежемесячного продления через уплату налогов соответствующего размера. В первую очередь речь идет о налоговых взносах от физлиц.

К тому же неопределенным остается и механизм реализации экономического бронирования. Его могут утвердить через:

закон;

правительственное постановление.

Федор Вениславский Народный депутат Украины На сегодня я не могу сказать, что есть понимание, что большинство в парламенте проголосует "за". Дискуссии все еще идут, инициативы есть, но дальше регистрации дело пока не пошло.

Соответствующие законодательные инициативы уже зарегистрированы в парламенте. Но голосование даже в первом чтении еще не произошло.