Чи буде проводитись індексація пенсії у лютому 2025 року

Індексація пенсійних виплат дозволяє переглянути розмір пенсій пенсіонерів. Цьогоріч проведення цієї процедури заплановано на березень.

Якою буде нова індексація

Показник на який будуть проіндексовані виплати поки що невідомий, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФПУ.

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Нагадаємо! Розмір індексації зазвичай розраховують такою формулою: до 50% від показника інфляції у 2024 році додається 50% від визначеного значення зростання середньої зарплати за останні 3 роки у порівнянні з попередніми 3 роками.

Експерти висловлюють різні припущення відносно того як зростатимуть пенсії цьогоріч. Очікуваний показник індексації, імовірно, буде в межах від 10% до 17%.

Мінімально пенсії мають зрости на 100 гривень. Максимальний показник збільшення сягне 1 500 гривень.

Що потрібно знати про індексацію: