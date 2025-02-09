Якою буде нова індексація
Показник на який будуть проіндексовані виплати поки що невідомий, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФПУ.
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Нагадаємо! Розмір індексації зазвичай розраховують такою формулою: до 50% від показника інфляції у 2024 році додається 50% від визначеного значення зростання середньої зарплати за останні 3 роки у порівнянні з попередніми 3 роками.
Експерти висловлюють різні припущення відносно того як зростатимуть пенсії цьогоріч. Очікуваний показник індексації, імовірно, буде в межах від 10% до 17%.
Мінімально пенсії мають зрости на 100 гривень. Максимальний показник збільшення сягне 1 500 гривень.
Що потрібно знати про індексацію:
- індексується саме "чиста" пенсія, тобто, виплата без урахування надбавок та доплат;
- виплати пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років, не будуть проіндексовані.