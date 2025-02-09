Якою буде нова індексація

Показник на який будуть проіндексовані виплати поки що невідомий, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФПУ.

Читайте також Найсприятливіший час для вкладів: що буде з депозитними ставками у лютому

Нагадаємо! Розмір індексації зазвичай розраховують такою формулою: до 50% від показника інфляції у 2024 році додається 50% від визначеного значення зростання середньої зарплати за останні 3 роки у порівнянні з попередніми 3 роками.

Експерти висловлюють різні припущення відносно того як зростатимуть пенсії цьогоріч. Очікуваний показник індексації, імовірно, буде в межах від 10% до 17%.

Мінімально пенсії мають зрости на 100 гривень. Максимальний показник збільшення сягне 1 500 гривень.

Що потрібно знати про індексацію: