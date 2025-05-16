Надбавка до пенсії працюючим пенсіонерам: коли відбудеться доплата коштів

Пенсіонери, які після призначення пенсії продовжували офіційно працювати, кожні два роки набувають право на перерахунок пенсії. Йдеться про випадки, коли за цих людей сплачено або вони самостійно сплатили єдиний соціальний внесок.

Надбавка до пенсії працюючим пенсіонерам в Україні

Індексація проводиться за зверненням пенсіонера або автоматично з 1 квітня, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Право на автоматичний перерахунок визначається за страховим стажем, який набутий по лютий поточного року. Процес цього перерахунку здійснюється в автоматизованому режимі. І це означає, що звертатись за його проведенням до органів Пенсійного фонду українцям не потрібно.

При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Виплата перерахованих пенсій проводиться починаючи з квітня місяця.

Важливо! Виплата перерахованих пенсій починає здійснювати у виплатний період квітня – з 4 по 25 число місяця.