Коли чекати на індексацію пенсій у 2023 році: відповідь Мінфіну

У 2023 році українцям таки варто розраховувати на індексацію пенсійних виплат. Скоріш за все це відбудеться на весні. Про це розповів голова Мінфіну Сергій Марченко.

Індексація пенсій у 2023 році

Марченко наголосив, що найменш захищені категорії на сьогодні – це пенсіонери. Відповідно держава буде шукати способи підтримки пенсіонерів.

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Також він додав, що питання щодо справедливості та відновлення спроможності бюджетників отримувати достойні заробітні плати варто обговорювати вже після перемоги у війні.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Наслідки будь-яких рішень щодо підвищення заробітних плат на даному етапі без наявних ресурсів для їх забезпечення можуть привести лише до знецінення гривні, девальвації, до інфляції й, відповідно, до зменшення купівельної спроможності цієї ж гривні.