НБУ прогнозує відновлення економіки у 2023 та наступних роках

НБУ очікує, що у 2023 році споживча інфляція суттєво сповільнить темпи й скоротиться більш ніж на третину. Цьому сприятиме залучення міжнародної допомоги від країн-партнерів, збереження жорсткої політики Нацбанку та нижчий попит серед населення.

Наскільки подорожчають товари

За підсумками 2023 року споживча інфляція в Україні може скласти 18,7%. Минулого року показник інфляції досяг 26,6%, втім, майже не зростав у річному вимірі протягом останніх трьох місяців.

Ціновий тиск залишається значним через наслідки війни, у тому числі руйнування підприємств та інфраструктури, порушення ланцюгів виробництва та постачання. Крім того, витрати бізнесу й надалі зростали внаслідок енергетичного терору Росії,

– йдеться у документі.

Цікаво Україна братиме участь у програмі "Єдиний ринок" від ЄС: що це дає

У 2024 – 2025 роках прогнози щодо інфляції поліпшуються: у 2024 вона може зменшитися до 10,4%, а у 2025 до 6,7%.

Коли почне зростати ВВП

Цього року НБУ очікує зростання реального ВВП на 0,3%. Погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом оцінки тривалості бойових дій.

Це зумовить відтермінування повноцінного розблокування портів, що стримуватиме потенціал відновлення експорту. Крім того, у 2023 році унаслідок накопичення проблем, пов’язаних із проведенням посівної та збиральної кампаній в умовах війни, врожаї цього року будуть меншими.

У 2024 році за прогнозами НБУ реальний ВВП України зросте на 4,1%, а у 2025 році економічне зростання пришвидшиться до 6,4%.

Протягом наступних двох років очікується покращення економічних умов. Цьому сприятимуть:

зниження безпекових ризиків;

поновлення повноцінної роботи портів;

збільшення врожаїв;

поступове відновлення виробничих потужностей;

налагодження логістики;

повернення вимушених мігрантів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, Міжнародний світовий фонд очікує зростання світової економіки цього року на 2,9%, що на 2% більше за жовтневу оцінку. Наступного року очікується зростання на рівні 3,1%.