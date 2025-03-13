У яких випадках можна не сплачувати за опалення

Багато українців стикаються з проблемою накопичення боргів за опалення, навіть за умов економного споживання та пільгових тарифів. В окремих випадках можна зменшити суму у платіжці або не платити за опалення в під’їзді.

Чи можна не платити за обігрів під’їзду

Відмовитися від оплати опалення місць загального користування не можна, передає 24 Канал з посиланням на видання "Економічні новини".

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У багатоквартирних будинках найчастіше встановлені загальні лічильники тепла. Тому спожиті гігакалорії розподіляються на всі квартири пропорційно до їхньої опалювальної площі.

Крім того, витрати на опалення спільних приміщень у багатоквартирному будинку розподіляються між усіма мешканцями під час опалювального сезону.

Важливо! Це означає, що незалежно від наявності автономного опалення в окремій квартирі, власник житла зобов’язаний сплачувати частину вартості тепла, яке було використано для обігріву під’їздів, коридорів та інших місць загального користування.

Чи обов'язково сплачувати за централізоване тепло

Власники квартир з автономним опаленням звільняються від оплати за централізоване тепло лише в тому випадку, якщо обладнання встановлено згідно з чинним законодавством і отримані всі необхідні дозволи. У такій ситуації вони оплачують лише обігрів місць загального користування (під’їзди, сходові клітки тощо).

Адвокат Роман Симутін каже – якщо автономну систему встановлено без погоджень, власнику доведеться сплачувати як за опалення власної квартири, так і за спільні приміщення.

Якщо людина відмовляється платити, теплопостачальна компанія має право звернутися до суду. Я знаю чимало випадків, коли споживачі, які порушили правила, програвали такі справи,

– пояснює Симутін.

Він також зазначає, що наразі індивідуальне опалення дозволено встановлювати лише для всього будинку, а не для окремих квартир.

Не проживаєте у квартирі – чи можна не платити

Не оплачувати послуги опалення можливо лише в обмежених випадках, і сам факт відсутності в квартирі не є підставою для звільнення від платежів.

За словами експерта, не платити за опалення законно можна у двох випадках:

Послуга надавалась неякісно – наприклад, температура в квартирі не відповідала нормативам. Опалення було відсутнє або надавалось частково, тобто не в повному обсязі.

Зауважте! У будь-якому з цих випадків потрібне документальне підтвердження. Наприклад, якщо житло було пошкоджене або зруйноване, постачальнику тепла необхідно надати офіційні документи, які засвідчують факт руйнування.