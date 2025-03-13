Можно ли не платить за обогрев подъезда

Отказаться от оплаты отопления мест общего пользования нельзя, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Экономические новости".

Читайте также В Украине существенно выросли тарифы на коммунальные услуги

В многоквартирных домах чаще всего установлены общие счетчики тепла. Поэтому потребленные гигакалории распределяются на все квартиры пропорционально их отапливаемой площади.

Кроме того, расходы на отопление общих помещений в многоквартирном доме распределяются между всеми жильцами во время отопительного сезона.

Важно! Это означает, что независимо от наличия автономного отопления в отдельной квартире, владелец жилья обязан платить часть стоимости тепла, которое было использовано для обогрева подъездов, коридоров и других мест общего пользования.

Обязательно ли платить за централизованное тепло

Владельцы квартир с автономным отоплением освобождаются от оплаты за централизованное тепло только в том случае, если оборудование установлено согласно действующему законодательству и получены все необходимые разрешения. В такой ситуации они оплачивают только обогрев мест общего пользования (подъезды, лестничные клетки и т.д.).

Адвокат Роман Симутин говорит – если автономная система установлена без согласований, владельцу придется платить как за отопление собственной квартиры, так и за общие помещения.

Если человек отказывается платить, теплоснабжающая компания имеет право обратиться в суд. Я знаю немало случаев, когда потребители, которые нарушили правила, проигрывали такие дела,

– объясняет Симутин.

Он также отмечает, что сейчас индивидуальное отопление разрешено устанавливать только для всего дома, а не для отдельных квартир.

Не проживаете в квартире – можно ли не платить

Не оплачивать услуги отопления возможно лишь в ограниченных случаях, и сам факт отсутствия в квартире не является основанием для освобождения от платежей.

По словам эксперта, не платить за отопление законно можно в двух случаях:

Услуга предоставлялась некачественно – например, температура в квартире не соответствовала нормативам. Отопление отсутствовало или предоставлялось частично, то есть не в полном объеме.

Заметьте! В любом из этих случаев требуется документальное подтверждение. Например, если жилье было повреждено или разрушено, поставщику тепла необходимо предоставить официальные документы, которые удостоверяют факт разрушения.