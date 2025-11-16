Українці можуть вимагати перерахунку пенсії позапланово: як отримати доплати

В Україні щороку відбувається планова індексація пенсій. Однак до кінця 2025 року частина пенсіонерів має право звернутися по позаплановий перерахунок та отримати додаткові доплати, якщо для цього є законні підстави.

Коли можна вимагати перерахунку пенсії?

Право на додатковий перерахунок мають пенсіонери, які після виходу на пенсію продовжують офіційно працювати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Однак у 2025 році частина пенсіонерів може самостійно його вимагати позапланово, не чекаючи автоматичного підвищення. Це стосується тих, у кого минуло два роки з моменту призначення пенсії чи попереднього перерахунку, але дата чергової автоматичної індексації ще не настала.

Наприклад! Якщо пенсію призначили у вересні 2023 року та людина продовжувала працювати, то вже у вересні 2025 року вона має право подати заяву до ПФУ та отримати доплати достроково ще до квітня 2026 року.

На скільки можна збільшити пенсію завдяки перерахунку?

Розмір підвищення визначають індивідуально. Пенсійний фонд аналізує, скільки нового страхового стажу набув пенсіонер за останній період роботи, а також перевіряє, чи буде врахована заробітна плата для перерахунку.

Зверніть увагу! Саме ці показники впливають на те, якою буде сума доплати.

Усі актуальні дані щодо перерахунку та можливого підвищення можна оперативно переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Що відомо про планову індексацію пенсій у 2026 році?