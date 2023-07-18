Вихід на пенсію: коли українці зможуть отримати право на заслужений відпочинок

Зараз українці здебільшого виходять на пенсію у 60 років зі стажем не менше 30 років. Водночас через декілька років величина стажу суттєво збільшиться. Тоді доведеться виходити на пенсію у 63 чи 65 років.

Пенсія у 60 років: хто не зможе вийти на неї у такому віці

Через те, що в Україні щороку зростає величина страхового стажу, вийти на пенсію у законні 60 років не усі зможуть.

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Відтак у 2023 році стаж пенсіонерам має становити не менше 30 років, щоб можна було вийти на пенсію у 60 років. А у 2028 році для цього знадобиться понад 35 років.

що Україна має укладені договори з іншими країнами про пенсійне забезпечення за пропорційним принципом. Відтак стаж, придбаний на території іншої країни, враховується лише для визначення права на отримання пенсії й не впливає на її розмір.

Водночас існує загроза, що чимало пенсіонерів через 5 років не зможе вийти на заслужений відпочинок у 60 років. Через це їм доведеться працювати або чекати до 63 або до 65 років.

Скільки стажу потрібно, щоб вийти на пенсію

Для того, що вийти на відпочинок пенсіонерам у 63 роки в Україні доведеться назбирати стажу на рівні:

у 2023 році – від 20 до 30 років стажу,

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу,

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу,

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу,

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу,

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Якщо у 65 років, тоді: