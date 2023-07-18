Пенсия в 60 лет: кто не сможет выйти на нее в таком возрасте

Из-за того, что в Украине ежегодно растет величина страхового стажа, выйти на пенсию в законные 60 лет не все смогут.

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Следовательно, в 2023 году стаж у пенсионеров должен составлять не менее 30 лет, чтобы можно было выйти на пенсию в 60 лет. А в 2028 году для этого понадобится более 35 лет.

Напоминаем, что Украина имеет заключенные договоры с другими странами о пенсионном обеспечении по пропорциональному принципу. Следовательно, стаж, приобретенный на территории другой страны, учитывается только для определения права на получение пенсии и не влияет на ее размер.

В то же время существует угроза, что многие пенсионеры через 5 лет не смогут выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Поэтому им придется работать или ждать до 63 или до 65 лет.

Сколько стажа нужно, чтобы выйти на пенсию

Для того чтобы выйти на отдых пенсионерам в 63 года, в Украине придется собрать стаж на уровне:

в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа,

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа,

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа,

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа,

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа,

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Если в 65 лет, тогда: