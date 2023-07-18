Какая пенсия у работающих пенсионеров
По данным ПФУ, по состоянию на 1 июля, средняя пенсия работающих пенсионеров, составляет 5 563 гривны. Это на 251 гривну больше, чем средняя пенсия в стране (5311 гривен).
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В апреле средняя выплата работающих пенсионеров выросла на 150 гривен. После очередного перерасчета средний показатель пенсионных выплат вырос на 73 гривны.
Как увеличить свою пенсию
Если лицо продолжает работать после достижения максимального стажа, ей будут начисляться 1% к выплатам за каждый отработанный год. Максимальный стаж выглядит так:
- для мужчин – 35 лет;
- для женщин – 30 лет.
Следует заметить, что надбавку начислят после увольнения лица с работы.