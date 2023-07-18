Какая пенсия у работающих пенсионеров

По данным ПФУ, по состоянию на 1 июля, средняя пенсия работающих пенсионеров, составляет 5 563 гривны. Это на 251 гривну больше, чем средняя пенсия в стране (5311 гривен).

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Напомним! Сейчас в Украине 10,5 миллиона пенсионеров, из которых работает 2,7 миллиона человек.

В апреле средняя выплата работающих пенсионеров выросла на 150 гривен. После очередного перерасчета средний показатель пенсионных выплат вырос на 73 гривны.

Как увеличить свою пенсию

Если лицо продолжает работать после достижения максимального стажа, ей будут начисляться 1% к выплатам за каждый отработанный год. Максимальный стаж выглядит так:

для мужчин – 35 лет;

для женщин – 30 лет.

Обратите внимание! Увеличение выплат может составлять не более 1% минимального размера пенсии по возрасту. Очень важно, чтобы пенсия лица превышала минимум для нетрудоспособных лиц (2093 гривен), тогда надбавку будут рассчитывать согласно ей.

Следует заметить, что надбавку начислят после увольнения лица с работы.